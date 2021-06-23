Будапешт предлагает COVID-вакцинацию украинскому Закарпатью. Фото: УП

https://racurs.ua/n156526-budapesht-predlagaet-covid-vakcinaciu-ukrainskomu-zakarpatu.html

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Бесплатную вакцинацию от коронавируса смогут получить жители Закарпатской области.

Венгрия с июля начнет предлагать бесплатную вакцинацию от коронавируса жителям приграничных регионов. Уколы будут делать всем желающим, независимо от того, гражданами каких стран они являются.

Бесплатные COVID-прививки смогут получить и жители украинского Закарпатья. В Будапеште такое решение объясняют тем, что хотят защитить «венгерское население и венгров за рубежом», особенно тех, кто проживает вдоль границ страны.

Официальное постановление о вакцинации жителей приграничных регионов обещают обнародовать 28 июня. Возможности выбрать препарат не будет — будут колотить ту вакцину, которая будет в наличии в пункте.

Ранее сообщалось, что Польша будет вакцинировать на границе заробитчан из Украины. Украинских работников, которые оформлены на работу официально (по контракту), имеют возможность выбирать, какими препаратами вакцинироваться — «Пфайзером», «Модерной» или «Астразенекою». Также граждан Украины будут вакцинировать от коронавируса на границе с Польшей.