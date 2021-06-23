Будапешт пропонує COVID-вакцинацію українському Закарпаттю. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156526-budapesht-proponuie-covid-vakcynaciu-ukrayinskomu-zakarpattu.html

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Безкоштовну вакцинацію від коронавірусу зможуть отримати мешканці Закарпатської області.

Угорщина з липня почне пропонувати безкоштовну вакцинацію від коронавірусу жителям прикордонних регіонів. Уколи робитимуть усім бажаючим, незалежно від того, громадянами яких країн вони є. Про це повідомляється на сайті угорського уряду.

Безкоштовні COVID-щеплення зможуть отримати й жителі українського Закарпаття. У Будапешті таке рішення пояснюють тим, що хочуть захистити «угорське населення та угорців за кордоном», особливо тих, хто проживає вздовж кордонів країни.

Офіційну постанову про вакцинацію жителів прикордонних регіонів обіцяють оприлюднити 28 червня. Можливості обрати препарат не буде — колотимуть ту вакцину, яка буде в наявності в пункті.

Раніше повідомлялося, що Польща вакцинуватиме на кордоні заробітчан з України. Українських працівників, котрі оформлені на роботу офіційно (за контрактом), мають можливість обирати, якими препаратами вакцинуватися — «Пфайзером», «Модерною» чи «Астразенекою». Також громадян України вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні з Польщею препаратом Johnson & Johnson.