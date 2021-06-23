В МЗС заговорили про відновлення карантину. Фото:

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Новий штам коронавірусу «Дельта» поширюється світом.

Міністерство закордонних справ озвучило рекомендації громадянам України у зв’язку з поширенням агресивного штаму COVID-19. Українцям радять утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільший спалах зазначеного різновиду коронавірусної хвороби. Про це 23 червня повідомила прес-служба МЗС.

Громадянам рекомендують не відвідувати Індію, Велику Британію, Португалію та Російську Федерацію до повної стабілізації епідемічної ситуації.

Українцям, які перебувають на території цих країн, радять чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій влади. У разі проявів симптомів треба звертатися до лікарів. Крім того, треба бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну.

Нагадаємо, новий різновид штаму коронавірусу «Дельта плюс» виявили в десяти країнах. Йдеться про Індію, США, Велику Британію, Португалію, Швейцарію, Японію, Польщу, Непал, Китай та Росію.

Голова комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявляв, що в Україні поки ще немає технічної можливості самостійно виявляти «індійський» штам коронавірусу. Нові тест-системи, здатні відразу визначати штам «Дельта», очікують від Всесвітньої організації оборони здоров’я.