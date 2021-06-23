За проникнення на військові об'єкти почнуть штрафувати. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156524-za-pronyknennya-na-viyskovi-obiekty-pochnut-shtrafuvaty.html

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Кабмін підготував законопроект, який передбачає штрафи за самовільне проникнення на територію військових об'єктів.

Військовими об'єктами в такому випадку будуть вважатися:

ділянки місцевості з розміщеними на них будівлями або майданчиками для відкритого зберігання боєприпасів, майна і військової техніки;

військові транспортні засоби;

озброєння і військова техніка;

будівлі та споруди, а також приміщення в них, на яких розміщені вивіски або покажчики про їхню належність до об'єктів Міноборони, ЗСУ, правоохоронних або розвідувальних органах і т. д.

Відповідальність за самовільне проникнення на територію зазначених об'єктів буде передбачена ст. 186−9 Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Штраф за правопорушення становитиме від 8,5 до 17 тис. грн із конфіскацією знаряддя проникнення або без такого. Якщо ж правопорушення буде здійснено повторно упродовж року, штраф складе від 17 до 34 тис. грн. Якщо ж самовільне проникнення буде здійснено в умовах особливого періоду, штраф складе від 17 до 51 тис. грн.