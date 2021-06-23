Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Военные объекты. Фото: УП

За проникновение на военные объекты начнут штрафовать

23 июн 2021, 17:05
999

Кабмин подготовил законопроект, предусматривающий штрафы за самовольное проникновение на территорию военных объектов.


Военными объектами в данном случае будут считаться:

  • участки местности с размещенными на них зданиями или площадками для открытого хранения боеприпасов, имущества и военной техники;
  • военные транспортные средства;
  • вооружения и военная техника;
  • здания и сооружения, а также помещения в ни, на которых размещены вывески или указатели об их принадлежности к объектам Минобороны, ВСУ, правоохранительных или разведывательных органах и т. д.

Ответственность за самовольное проникновение на территорию указанных объектов будет предусмотрена ст. 186−9 Кодекса об административных правонарушениях Украины.

Штраф за правонарушение составит от 8,5 до 17 тыс. грн с конфискацией орудия проникновения или без такого. Если же правонарушение будет свершено повторно в течение года, штраф составит от 17 до 34 тыс. грн. Если же самовольное проникновение будет совершено в условиях особого периода, штраф составит от 17 до 51 тыс. грн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров