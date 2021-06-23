За проникновение на военные объекты начнут штрафовать

Военные объекты. Фото: УП

https://racurs.ua/n156524-za-proniknovenie-na-voennye-obekty-nachnut-shtrafovat.html

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Кабмин подготовил законопроект, предусматривающий штрафы за самовольное проникновение на территорию военных объектов.

Военными объектами в данном случае будут считаться:

участки местности с размещенными на них зданиями или площадками для открытого хранения боеприпасов, имущества и военной техники;

военные транспортные средства;

вооружения и военная техника;

здания и сооружения, а также помещения в ни, на которых размещены вывески или указатели об их принадлежности к объектам Минобороны, ВСУ, правоохранительных или разведывательных органах и т. д.

Ответственность за самовольное проникновение на территорию указанных объектов будет предусмотрена ст. 186−9 Кодекса об административных правонарушениях Украины.

Штраф за правонарушение составит от 8,5 до 17 тыс. грн с конфискацией орудия проникновения или без такого. Если же правонарушение будет свершено повторно в течение года, штраф составит от 17 до 34 тыс. грн. Если же самовольное проникновение будет совершено в условиях особого периода, штраф составит от 17 до 51 тыс. грн.