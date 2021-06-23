Эсминец HMS Defender. Фото: korabley.net

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Обстрел россиянами эсминца HMS Defender Военно-морских сил Великобритании у берегов Крыма прокомментировали в Киеве.

Сегодняшний инцидент в Черном море доказывает факты агрессивной политики России в Черном и Азовском морях. Об этом 23 июня заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире канала «Украина 24».

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нуждается в качественно новой стратегии взаимодействия с НАТО по безопасности в Черном море.

Агрессию России в Черном море против британского корабля прокомментировал и спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. На собственной странице в Facebook чиновник ответил российскому ТАСС, которое сообщило, что инцидент произошел в «территориальных водах России» в районе мыса Фиолент. Арестович напомнил, что это территориальные воды Украины.

Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины — серьезное нарушение международного права в ходе проведения международных учений, — говорится в сообщении.

По его словам, военно-политическое руководство Украины вместе с союзниками формирует позицию по провокации.

Бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин считает, что тактическая цель России — попытаться сорвать обучения традиционные военные учения See Breeze-2021. Также экс-чиновник напомнил, что с 2018 года морские вопросы не выносились на заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, 23 июня Минобороны РФ заявило, что российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender, который якобы нарушил российскую границу в Черном море. Инцидент произошел вблизи оккупированного россиянами Крыма.

Впоследствии Минобороны Великобритании отрицало обстрел россиянами эсминца у берегов Крыма. В Лондоне отмечают, что предупредительных выстрелов с российской стороны не было, бомбы также не сбрасывали. Британское Минообороны считает, что россияне проводили военные учения.