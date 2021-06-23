Разорвать дипотношения с Минском предлагают в Раде. Фото: Newsbel

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Народные депутаты оппозиции зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления о прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью.

Исключением станут вопросы беженцев и политзаключенных. Об этом стало известно из соответствующего проекта постановления, опубликованного на сайте Верховной Рады.

Нардепы считают, что принятие этого заявления усилит международное давление на должностных лиц Беларуси. В объяснении к заявлению отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил боевикам ОРДЛО приехать в Минск и допросить задержанного журналиста Романа Протасевича из-за его возможного участия в боевых действиях на Донбассе.

Заявление предусматривает непризнание выборов президента Беларуси и осуждает сотрудничество с пророссийскими террористами ОРДЛО. Кроме того, Украина призывает демократические страны усилить политическое и экономическое давление на Беларусь, и выступает за внедрение персональных санкций в отношении должностных лиц Беларуси.

Инициаторами постановления стали нардепы «ЕС», нардеп «Голоса» Юлия Клименко, внефракционный депутат Оксана Савчук и член депгруппы «За будущее» Игорь Гузь. Докладывать по проекту постановления в Раде будет нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В случае принятия постановления, спикер Верховной Рады должен направить текст заявления в парламенты иностранных государств и международных парламентских организаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко получит новый санкционный удар по экономике Беларуси. Комитет постоянных представителей ЕС 23 июня согласовал пакет секторальных экономических санкций против Беларуси, в частности против финансового сектора, экспорта калия и продуктов нефтепереработки.