Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Креветки массово гибнут на Одесчине. Фото: Facebook

Креветки массово гибнут на Одесчине (ФОТО)

23 июн 2021, 16:07
999

Креветки в Одесской области массово гибнут на берегу Хаджибейского лимана.

Слой мертвых животных уже достиг 15 сантиметров. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы экологической трагедии.

Креветки массово гибнут на Одесчине. Фото: Facebook


Вот такую картину пришлось наблюдать сегодня на лимане, слой мертвой креветки на берегу достиг 15 сантиметров, — написал очевидец.

По мнению экологов, замор креветки может наблюдаться из-за резкого повышения температуры воздуха и недостатка кислорода в воде.

Креветки массово гибнут на Одесчине. Фото: Facebook
Креветки массово гибнут на Одесчине. Фото: Facebook

Напомним, ранее мы сообщали, что в Херсонской области на территории национального парка неожиданно зацвели кактусы. Как правило, такие растения распространены в Мексике. Необычное явление заметили в Олешковском лесу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров