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Слой мертвых животных уже достиг 15 сантиметров. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы экологической трагедии.
По мнению экологов, замор креветки может наблюдаться из-за резкого повышения температуры воздуха и недостатка кислорода в воде.
Креветки массово гибнут на Одесчине. Фото: Facebook
Креветки массово гибнут на Одесчине (ФОТО)https://racurs.ua/n156521-krevetki-massovo-gibnut-na-odeschine-foto.htmlРакурс
Креветки в Одесской области массово гибнут на берегу Хаджибейского лимана.
Слой мертвых животных уже достиг 15 сантиметров. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы экологической трагедии.
Вот такую картину пришлось наблюдать сегодня на лимане, слой мертвой креветки на берегу достиг 15 сантиметров, — написал очевидец.
По мнению экологов, замор креветки может наблюдаться из-за резкого повышения температуры воздуха и недостатка кислорода в воде.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Херсонской области на территории национального парка неожиданно зацвели кактусы. Как правило, такие растения распространены в Мексике. Необычное явление заметили в Олешковском лесу.
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