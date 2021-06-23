Креветки массово гибнут на Одесчине. Фото: Facebook

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Ракурс

Креветки в Одесской области массово гибнут на берегу Хаджибейского лимана.

Слой мертвых животных уже достиг 15 сантиметров. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы экологической трагедии.





Вот такую картину пришлось наблюдать сегодня на лимане, слой мертвой креветки на берегу достиг 15 сантиметров, — написал очевидец.

По мнению экологов, замор креветки может наблюдаться из-за резкого повышения температуры воздуха и недостатка кислорода в воде.









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