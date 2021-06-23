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Шар мертвих тварин уже досяг 15 сантиметрів. Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці екологічної трагедії.
На думку екологів, замор креветки може спостерігатися через різке підвищення температури повітря, нестачу кисню у воді.
Креветки масово гинуть на Одещині. Фото: Facebook
Креветки масово гинуть на Одещині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n156521-krevetky-masovo-gynut-na-odeschyni-foto.htmlРакурс
Креветки на Одещині масово гинуть на березі Хаджибейського лиману.
Шар мертвих тварин уже досяг 15 сантиметрів. Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці екологічної трагедії.
Ось таку картину довелося спостерігати сьогодні на лимані, шар мертвої креветки на березі сягав 15 сантиметрів, — написав очевидець.
На думку екологів, замор креветки може спостерігатися через різке підвищення температури повітря, нестачу кисню у воді.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Херсонській області на території національного парку несподівано зацвіли кактуси. Як правило, такі рослини поширені в Мексиці. Незвичайне явище помітили в Олешківському лісі.
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