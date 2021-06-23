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Ракурс
Креветки масово гинуть на Одещині. Фото: Facebook

Креветки масово гинуть на Одещині (ФОТО)

23 чер 2021, 16:07
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Креветки на Одещині масово гинуть на березі Хаджибейського лиману.

Шар мертвих тварин уже досяг 15 сантиметрів. Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці екологічної трагедії.

Креветки масово гинуть на Одещині. Фото: Facebook

Ось таку картину довелося спостерігати сьогодні на лимані, шар мертвої креветки на березі сягав 15 сантиметрів, — написав очевидець.


На думку екологів, замор креветки може спостерігатися через різке підвищення температури повітря, нестачу кисню у воді.

Креветки масово гинуть на Одещині. Фото: Facebook

Креветки масово гинуть на Одещині. Фото: Facebook
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Херсонській області на території національного парку несподівано зацвіли кактуси. Як правило, такі рослини поширені в Мексиці. Незвичайне явище помітили в Олешківському лісі.

Джерело: Ракурс


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