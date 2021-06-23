Креветки масово гинуть на Одещині. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n156521-krevetky-masovo-gynut-na-odeschyni-foto.html

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Креветки на Одещині масово гинуть на березі Хаджибейського лиману.

Шар мертвих тварин уже досяг 15 сантиметрів. Про це в соціальних мережах повідомляють очевидці екологічної трагедії.





Ось таку картину довелося спостерігати сьогодні на лимані, шар мертвої креветки на березі сягав 15 сантиметрів, — написав очевидець.



На думку екологів, замор креветки може спостерігатися через різке підвищення температури повітря, нестачу кисню у воді.







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