Незвичайні кактуси зацвіли в лісі на Херсонщині. Фото: Телеграм

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Ракурс

У Херсонській області на території національного парку несподівано зацвіли кактуси. Як правило, такі рослини поширені в Мексиці.

Незвичайне явище помітили в Олешківському лісі. Відповідні фото з’явилися в мережі.

Фахівці поки не знають, звідки рослини з’явилися в дикій природі півдня України, і побоюються, що в міру потепління клімату вони можуть витіснити місцеві рослини.

Навесні ці кактуси випадково виявили місцеві жителі. За словами науковців, опунція досить популярна як декоративна рослина для присадибних ділянок.

Як вона опинилася в лісі — посадили її навмисно або вона насіялася сама — невідомо. Але, судячи з того, що кактуси успішно перезимували, розрослися, та так рясно зацвіли, південний клімат їм дуже до вподоби.

«Олешківські Піски» — національний природний парк в Україні, розташований на території Херсонської області.

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