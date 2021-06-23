Необычные кактусы зацвели в лесу на Херсонщине. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/n156515-neobychnye-kaktusy-zacveli-v-lesu-na-hersonschine-foto-video.html

Ракурс

В Херсонской области на территории национального парка внезапно зацвели кактусы. Как правило, такие растения распространены в Мексике.

Необычное явление было замечено в Олешковском лесу. Соответствующие фото появились в сети.

Специалисты пока не знают, откуда растения взялись в дикой природе юга Украины, и опасаются, что по мере потепления климата они могут вытеснить местные растения.

Весной эти кактусы случайно обнаружили местные жители. По словам ученых, опунция достаточно популярна как декоративное растение для приусадебных участков.

Как она оказалась в лесу — посадили ее намеренно или же она самопосеялась — неизвестно. Но судя по тому, что кактусы успешно перезимовали, разрослись и так обильно зацвели, южный климат им очень нравится.

«Олешковские Пески» — национальный природный парк в Украине, расположенный на территории Херсонской области.

Напомним, Черное море у побережья Одессы «зацвело». Морская вода приобрела неестественный для нее оливково-зеленый оттенок.