Педиатр во Львове чуть не убил младенца — ребенка спасали штабом медиков

Педиатр во Львове чуть не убил младенца. Фото: IStock

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Младенца с сильными ожогами госпитализировали во Львовскую областную детскую больницу «Охматдет» из-за сильных ран во рту. Они были настолько серьезными, что ребенок не мог даже плакать.

Сначала медики подозревали, что ребенок болеет дифтерией и готовились к закрытию больницы на карантин. Об этом сообщает Львовская областная детская клиническая больница «Охматдет» на своей странице в Facebook.

Врачи заявляют, что картина болезни удивила даже опытных врачей — у ребенка не было живого места во рту, только одна сплошная рана с налетом. В «Охматдет» вызвали инфекционистов из-за подозрения на дифтерию. И уже усилиями двух команд спасали малышей.

Медики пытались узнать у матери все детали болезни ребенка, и все равно не могли понять, что случилось. Однако затем врачи увидели зеленку на пустышке. Оказалось, что матери ребенка местный педиатр посоветовала капать на пустышку «зеленку» от молочницы.

Сказать, что у педиатров был шок — это ничего не сказать, — заявили в «Охматдет».



По словам медиков, именно зеленка вызвала серьезный ожог слизистой оболочки во рту ребенка. После медицинской помощи врачи отпустили мать и ребенка домой.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший заместитель экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун Александр Линчевский заявил, что медицинские университеты набирают студентов ради прибыли и выпускают людей «с лицензией на убийство» из-за отсутствия практики.