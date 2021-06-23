Педіатр у Львові мало не вбив немовля — дитину рятували штабом медиків

Педіатр у Львові мало не вбив немовля. Фото: IStock

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Немовля зі сильними опіками госпіталізували у Львівську обласну дитячу лікарню «Охматдит» через сильні рани в роті. Вони були настільки серйозними, що дитина не могла навіть плакати.

Спочатку медики підозрювали, що дитина хворіє на дифтерію та готувалися до закриття лікарні на карантин. Про це повідомляє Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «Охматдит» на своїй сторінці у Facebook.

Так, лікарі заявляють, що картина хвороби вразила навіть досвідчених лікарів — у дитини не було живого місця в роті, лише одна суцільна рана з нальотом. До «Охматдиту» викликали інфекціоністів через підозру на дифтерію. І вже зусиллями двох команд рятували малечу.

Медики намагалися дізнатися в матері всі деталі щодо хвороби дитини та все рівно не могли зрозуміти, що сталося. Однак потім лікарі побачили зеленку на пустушці. Виявилося, що матері дитини місцевий педіатр порадила капати на пустушку «зеленку» від молочниці.

Казати, що в педіатрів був шок — це нічого не сказати, — заявили в «Охматидиті».



За словами медиків, саме зеленка викликала серйозний опік слизової оболонки в роті дитини. Після медичної допомоги лікарі відпустили матір та дитину додому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній заступник екс-міністра охорони здоров’я Уляни Супрун Олександр Лінчевський заявив, що медичні університети набирають студентів заради прибутку і випускають людей «з ліцензією на вбивство» через відсутність практики.