Зв’язок стресу і сивини зуміли довести вчені. Фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/ua/n156520-zv-yazok-psyhologichnogo-stresu-i-syvyny-zumily-dovesty-naukovci.html

Ракурс

Зв’язок між сивиною і стресом довели вчені з Колумбійського університету.

Дослідники стверджують, що зазвичай волосся сивіє з віком, але колір може змінюватися і через пережитий стрес. Докази цього почали з’являтися лише недавно, оскільки відстежити зв’язок стресу з втратою пігментації дуже складно. Відомо лише, що за один день поміняти колір волосся не можуть. Про це повідомляє Naked Science.

В рамках проведеного дослідження фахівці зібрали зразки волосся у кількох десятків добровольців і попросили їх вести «щоденники стресу». Виявилося, що зміна пігментації волосся відбувалася під час стресових ситуацій. У разі ж зняття стресу, наприклад, після відпочинку на курорті посивіння сповільнювалося.

Вчені також довели, що пігментація має зв’язок із змінами мітохондрій, які реагують на стрес. Спеціальна комп’ютерна модель продемонструвала, що у людей старше 70 років потемніння волосся малоймовірне, проте у більш молодих воно досить високе. Щоб завчасно не посивіти треба уникати стресових ситуацій.

Нагадаємо, науковці з’ясували, що до передчасного старіння призводить недостатній вміст у червоних кров’яних тільцях білка, який відповідає за вивільнення кисню.

Джерело: Naked Science