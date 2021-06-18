Причину передчасного старіння назвали вчені. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/ua/n156343-prychynu-peredchasnogo-starinnya-nazvaly-vcheni.html

Ракурс

До передчасного старіння призводить недостатній вміст у червоних кров’яних тільцях білка, який відповідає за вивільнення кисню.

Білок входить до складу мембрани еритроцитів і допомагає вивільняти кисень із крові, але з віком його вміст істотно скорочується, пише PLOS Biology.

Під час дослідів на мишах вчені виявили, що при зниженні в крові вмісту білка ADORA2B у тварин погіршується пам’ять і слух, розвивається запалення в головному мозку і прискорюється старіння.

Тварин поміщали в умови кисневого голодування. Виявилося, що в міру старіння миші, в чиїй крові не було ADORA2B, тварина швидше і помітніше втрачала когнітивні здібності.

Автори прийшли до висновку, що білок ADORA2B регулює надходження додаткової кількості кисню в мозок у разі його нестачі.

Вчені заявляють про необхідність подальших досліджень, щоб визначити, чи може лікування препаратами, що активують ADORA2B, послабити зниження когнітивних функцій і запобігти передчасному старінню.

Нагадаємо, передчасне старіння характерно для недоношених немовлят чоловічої статі — виявилося, що саме ця категорія людей випереджає свій біологічний вік на 4,6 року в середньому.

Джерело: PLOS Biology