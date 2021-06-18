Інформацію про порушення ПДР публікуватимуть в інтернеті

https://racurs.ua/ua/n156342-informaciu-pro-porushennya-pdr-publikuvatymut-v-interneti.html

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Інформацію про порушення ПДР публікуватимуть в інтернеті. Відповідне рішення № 623 16 червня прийняв Кабінет міністрів України, затвердивши нову редакції Порядку фіксації адміністративних правопорушень в сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.

Новий порядок передбачає створення інформаційно-телекомунікаційної системи фіксації адмінправопорушень.

Нова система взаємодіятиме із:

Єдиним держреєстром транспортних засобів;

Реєстром адмінправопорушень в сфері безпеки дорожнього руху;

іншими інформаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами МВС, Укравтодору, відповідних держорганів, національних операторів поштового зв’язку;

телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій.

За допомогою нової системи на сайті Укртрансбезпеки публікуватимуться фото і відео автомобіля в момент скоєння ДТП.

Також інформаційна система направлятиме порушнику смс-повідомлення про фіксацію порушень, формуватиме проект постанови і відстежуватиме його отримання.

Нагадаємо, навесні нові штрафи за порушення ПДР запровадили в Україні.