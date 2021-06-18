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Ракурс
Інформацію про порушення ПДР публікуватимуть в інтернеті

Інформацію про порушення ПДР публікуватимуть в інтернеті

18 чер 2021, 16:15
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Інформацію про порушення ПДР публікуватимуть в інтернеті. Відповідне рішення № 623 16 червня прийняв Кабінет міністрів України, затвердивши нову редакції Порядку фіксації адміністративних правопорушень в сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі.

Новий порядок передбачає створення інформаційно-телекомунікаційної системи фіксації адмінправопорушень.

Нова система взаємодіятиме із:

  • Єдиним держреєстром транспортних засобів;

  • Реєстром адмінправопорушень в сфері безпеки дорожнього руху;

  • іншими інформаційними та інформаційно-телекомунікаційними системами МВС, Укравтодору, відповідних держорганів, національних операторів поштового зв’язку;

  • телекомунікаційними мережами операторів, провайдерів телекомунікацій.

За допомогою нової системи на сайті Укртрансбезпеки публікуватимуться фото і відео автомобіля в момент скоєння ДТП.

Також інформаційна система направлятиме порушнику смс-повідомлення про фіксацію порушень, формуватиме проект постанови і відстежуватиме його отримання.

Нагадаємо, навесні нові штрафи за порушення ПДР запровадили в Україні.

Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми

Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми

Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми

Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми

Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми

Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми

Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми


Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми

Нові штрафи за порушення ПДР — МВС назвало суми

Джерело: Ракурс


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