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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Lenta.ua

Зеленський профінансував держборг України зі своєї кишені

18 чер 2021, 16:07
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Володимир Зеленський, президент України, придбав облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 2,774 млн грн.

100 штук відповідних цінних паперів Зеленський 3 червня придбав через «ОТП Банк». Це вказано у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані, опублікованому в держреєстрі декларацій.

Номінальна вартість одного такого цінного паперу на дату набуття власності становила 27 тис. 345 грн.

Згідно з іншим повідомленням про суттєві зміни в майновому стані, 3 червня Зеленський отримав дохід від погашення вартості ОВДП у розмірі 2,781 млн гривень.


Нагадаємо, у декларації Зеленського за 2019 рік зазначалося, що його родина отримала в рахунок погашення вартості облігацій ОВДП кошти на 5,1 млн грн.

Джерело: Ракурс


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