Зеленский профинансировал госдолг Украины из своего кармана

Владимир Зеленский, фото: Lenta.ua

https://racurs.ua/n156341-zelenskiy-profinansiroval-gosdolg-ukrainy-iz-svoego-karmana.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, приобрел облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 2,774 млн грн.

100 штук соответствующих ценных бумаг Зеленский 3 июня приобрел через «ОТП Банк». Это указано в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии, опубликованном в госреестре деклараций.

Номинальная стоимость одной такой ценной бумаги на дату приобретения собственности составляла 27 тыс. 345 грн.

Согласно другому сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, 3 июня Зеленский получил доход от погашения стоимости ОВГЗ в размере 2,781 млн гривен.

Напомним, в декларации Зеленского за 2019 год отмечалось, что его семья получила в счет погашения стоимости облигаций ОВГЗ средства на 5,1 млн грн.