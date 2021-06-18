Информацию о нарушении ПДД будут публиковать в интернете

https://racurs.ua/n156342-informaciu-o-narushenii-pdr-budut-publikovat-v-internete.html

Ракурс

Информацию о нарушении ПДД будут публиковать в интернете. Соответствующее решение № 623 16 июня принял Кабинет министров Украины, утвердив новую редакции Порядка фиксации административных правонарушений в сфере безопасности на автомобильном транспорте в автоматическом режиме.

Новый порядок предусматривает создание информационно-телекоммуникационной системы фиксации админправонарушений.

Новая система будет взаимодействовать с:

Единым госреестром транспортных средств;

Реестром админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

другими информационными и информационно-телекоммуникационными системами МВД, Укравтодора, соответствующих госорганов, национальных операторов почтовой связи;

телекоммуникационными сетями операторов, провайдеров телекоммуникаций.

С помощью новой системы на сайте Укртрансбезопасности будут публиковаться фото и видео автомобиля в момент совершения ДТП.

Также информационная система будет направлять нарушителю смс-уведомление о фиксации нарушений, формировать проект постановления и отслеживать его получение.

Напомним, весной новые штрафы за нарушение ПДД ввели в Украине.