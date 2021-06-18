Причину преждевременного старения назвали ученые. Фото: narodna-pravda.ua

https://racurs.ua/n156343-prichinu-prejdevremennogo-stareniya-nazvali-uchenye.html

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К преждевременному старению приводит недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, отвечающего за высвобождение кислорода.

Белок входит в состав мембраны эритроцитов и помогает высвобождать кислород из крови, но с возрастом его содержание существенно сокращается, пишет PLOS Biology.

В ходе опытов на мышах ученые обнаружили, что при снижении в крови содержания белка ADORA2B у животных ухудшается память и слух, развивается воспаление в головном мозге и ускоряется старение.

Животных помещали в условия кислородного голодания. Оказалось, что по мере старения мыши, в чьей крови не было ADORA2B, животное быстрее и заметнее теряло когнитивные способности.

Авторы пришли к выводу, что белок ADORA2B регулирует поступление дополнительного количества кислорода в мозг в случае его недостатка.

Ученые отмечают, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, может ли лечение препаратами, активирующими ADORA2B, ослабить снижение когнитивных функций и предотвратить преждевременное старение.

Напомним, преждевременное старение характерно для недоношенных младенцев мужского пола — оказалось, что именно эта категория людей опережает свой биологический возраст на 4,6 года в среднем.

Источник: PLOS Biology