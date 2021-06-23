Міноборони Британії відреагувало на обстріл свого есмінця поблизу Севастополя

https://racurs.ua/ua/n156519-minoborony-brytaniyi-vidreaguvalo-na-obstril-svogo-esmincya-poblyzu-sevastopolya.html

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Міноборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму.

Міноборони Великої Британії заявило, що есмінець «Дефендер» 23 червня пройшов через територіальні води України в Чорному морі відповідно до міжнародного права. Попереджувальних пострілів з російського боку не було, бомби також не скидали. Британське Мінооборони вважає, що росіяни проводили військові навчання.

Корабель ВПС Британії здійснює мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права, — йдеться у відповіді відомства у Twitter.

Раніше Міноборони Росії повідомило, що російські кораблі та літаки пострілами зупинили британський есмінець Defender. Інцидент стався на узбережжі окупованого Криму — біля мису Фіолент. Після пострілів есмінець змінив курс, а Міноборони викликало аташе посольства Великої Британії.

Відзначимо, що «Дефендер» діяв законно, відповідно до права мирного проходу кораблів, передбаченим ст. 17 Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Британський HMS Defender брав участь у кількох операціях на Ближньому Сході, зокрема у складі протиповітряної оборони Військово-повітряних сил США під час операції проти ІДІЛ у 2014 році.

Defender — п’ятий із шести есмінців 45-ї серії ВМС Великої Британії. Корабель озброєний вісьмома протикорабельними ракетами Harpoon та має 48 зенітних ракет комплексу Sea Viper. Британське судно забезпечує захист судноплавства та протиповітряну оборону.

28 червня у Чорному морі повинні розпочатися спільні українсько-американські військові навчання Sea Breeze. У Міноборони України заявили раніше, що вони стануть найбільшими з 1997 року з участю 31 країни.

Напередодні Москва закликала Вашингтон відмовитися від навчань у Чорному морі, бо вони начебто «заохочують мілітаристські настрої у Києві».