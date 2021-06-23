Минобороны Британии отреагировало на инцидент с эсминцем вблизи Севастополя

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Минобороны Великобритании опровергают обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма.

Минобороны Великобритании заявило, что эсминец «Дефендер» 23 июня прошел через территориальные воды Украины в Черном море в соответствии с международным правом. Предупредительных выстрелов с российской стороны не было, бомбы также не сбрасывали. Британское Минообороны считает, что россияне проводили военные учения.

Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, — говорится в ответе ведомства в Twitter.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские корабли и самолеты выстрелами остановили британский эсминец Defender. Инцидент произошел на побережье оккупированного Крыма — у мыса Фиолент. После выстрелов эсминец сменил курс, а Минобороны вызвало атташе посольства Великобритании.

Отметим, что «Дефендер» действовал законно, в соответствии с правом мирного прохода кораблей, предусмотренным ст. 17 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Британский HMS Defender участвовал в нескольких операциях на Ближнем Востоке, в частности в составе противовоздушной обороны Военно-воздушных сил США во время операции против ИГИЛ в 2014 году.

Defender — пятый из шести эсминцев 45-й серии ВМС Великобритании. Корабль вооружен восемью противокорабельными ракетами Harpoon и имеет на борту 48 зенитных ракет комплекса Sea Viper. Британское судно обеспечивает защиту судоходства и противовоздушную оборону.

28 июня в Черном море должны начаться совместные украинские-американские военные учения Sea Breeze. В Минобороны Украины заявили ранее, что они станут самыми масштаными с 1997 года с участием 31 страны.

Накануне Москва призвала Вашингтон отказаться от учений в Черном море, потому что они якобы «поощряют милитаристские настроения в Киеве».