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Минобороны Британии отреагировало на инцидент с эсминцем вблизи Севастополя
Минобороны Британии отреагировало на инцидент с эсминцем вблизи Севастополяhttps://racurs.ua/n156519-minoborony-britanii-otreagirovalo-na-incident-s-esmincem-vblizi-sevastopolya.htmlРакурс
Минобороны Великобритании опровергают обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма.
Минобороны Великобритании заявило, что эсминец «Дефендер» 23 июня прошел через территориальные воды Украины в Черном море в соответствии с международным правом. Предупредительных выстрелов с российской стороны не было, бомбы также не сбрасывали. Британское Минообороны считает, что россияне проводили военные учения.
Корабль ВМС Великобритании осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, — говорится в ответе ведомства в Twitter.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские корабли и самолеты выстрелами остановили британский эсминец Defender. Инцидент произошел на побережье оккупированного Крыма — у мыса Фиолент. После выстрелов эсминец сменил курс, а Минобороны вызвало атташе посольства Великобритании.
Отметим, что «Дефендер» действовал законно, в соответствии с правом мирного прохода кораблей, предусмотренным ст. 17 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Британский HMS Defender участвовал в нескольких операциях на Ближнем Востоке, в частности в составе противовоздушной обороны Военно-воздушных сил США во время операции против ИГИЛ в 2014 году.
Defender — пятый из шести эсминцев 45-й серии ВМС Великобритании. Корабль вооружен восемью противокорабельными ракетами Harpoon и имеет на борту 48 зенитных ракет комплекса Sea Viper. Британское судно обеспечивает защиту судоходства и противовоздушную оборону.
28 июня в Черном море должны начаться совместные украинские-американские военные учения Sea Breeze. В Минобороны Украины заявили ранее, что они станут самыми масштаными с 1997 года с участием 31 страны.
Накануне Москва призвала Вашингтон отказаться от учений в Черном море, потому что они якобы «поощряют милитаристские настроения в Киеве».
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