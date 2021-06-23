Ученые ошеломили данными о недиагностированном COVID-19 . Фото: IStock

https://racurs.ua/n156518-uchenye-oshelomili-dannymi-o-nediagnostirovannom-covid-19.html

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Научное открытие удалось сделать американским ученым. Выяснилось, что в первую волну коронавируса в США почти 16,8 млн случаев коронавируса остались не диагностированными.

Ученые рассчитали, что на каждый диагностированный случай коронавируса в первую волну приходилось 4,8% недиагностированных. Соответствующая работа появилась в журнале Science Translational Medicine.

В исследовании участвовали 8 тыс. 58 добровольцев, у которых не диагностировали эту болезнь в прошлом. В период с 1 апреля по 4 августа 2020 года у них взяли образцы крови и исследование на антитела IgG и IgM.

Среди участников эксперимента обнаружили 304 человека с антителами к коронавирусу. На основании этого ученые оценили распространение недиагностированных случаев коронавируса в популяции в 4,6%, которое в целом варьировалось от 1,1% до 14,2%.

Исследователи рассчитали, что на каждый обнаруженный случай коронавируса приходилось по 4,8% недиагностированных. Всего в первую волну в США зарегистрировали 3 млн случаев коронавирусной инфекции, а это значит, что к середине июля 2020 года недиагностированных случаев могло быть почти 16,8 млн.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый вид штамма коронавируса «Дельта плюс» обнаружили в десяти странах. Речь идет об Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России. Власти Индии сообщили о 22 случаях, вызванных этим штаммом вируса. Серьезность и заразность «Дельта-плюс» пока не известна.