Вчені ошелешили даними про недіагностований COVID-19. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156518-vcheni-osheleshyly-danymy-pro-nediagnostovanyy-covid-19.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити американським вченим. З’ясувалося, що в першу хвилю коронавірусу в США майже 16,8 млн випадків коронавірусу залишилися невиявленими.

Вчені розрахували, що на кожен діагностований випадок коронавірусу в першу хвилю доводилося 4,8% недіагностованих. Відповідна робота з’явилася в журналі Science Translational Medicine.

У дослідженні брали участь 8 тис. 58 добровольців, у яких не діагностували цю хворобу в минулому. У період з 1 квітня по 4 серпня 2020 року в них узяли зразки крові та дослідили в них антитіла IgG і IgM до інфекції.

Серед учасників експерименту виявили 304 людини з антитілами до коронавірусу. На підставі цього вчені оцінили поширення недіагностованих випадків коронавірусу в популяції в 4,6%, яка загалом варіювалася від 1,1% до 14,2%.

Дослідники розрахували, що на кожен діагностований випадок коронавірусу доводилося по 4,8% недіагностованих. Усього в першу хвилю в США зареєстрували 3 млн випадків коронавірусної інфекції, а це означає, що до середини липня 2020 року недіагностованих випадків могло бути майже 16,8 мільйона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий різновид штаму коронавірусу «Дельта плюс» виявили в десяти країнах. Йдеться про Індію, США, Велику Британію, Португалію, Швейцарію, Японію, Польщу, Непал, Китай та Росію. Влада Індії повідомила про 22 випадки, спричинені цим штамом вірусу. Серйозність і заразність різновиду «Дельта-плюс» наразі не відома.