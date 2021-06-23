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Ракурс
Режим Лукашенка отримав нові санкції від Євросоюзу

Режим Лукашенка отримав нові санкції від Євросоюзу

23 чер 2021, 15:23
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Олександр Лукашенко отримає новий санкційний удар по економіці Білорусі. Комітет постійних представників ЄС 23 червня узгодив пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі, в тому числі проти фінансового сектора, експорту калію і продуктів нафтопереробки.

Європейський союз схвалив введення секторальних санкцій проти Білорусі. Очікується, що офіційний документ опублікують 24 червня.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Посли ЄС щойно дали зелене світло секторальним санкціям проти Білорусі. Так звана письмова процедура починається найближчим часом і повинна бути завершена завтра. Це означає, що санкції можуть бути опубліковані в офіційному журналі ЄС 24 червня пізно увечері, — написав Йозвяк.

Раніше представники ЄС заявляли, що секторальні санкції проти Білорусі торкнуться калійної промисловості, нафти та банківського сектора — основних секторів економіки країни.


Відносини між ЄС та Мінськом вкотре стали напруженими після примусу до посадки пасажирського «Боїнгу» з журналістом Романом Протасевичем.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь хочуть відключити від міжнародної системи платежів SWIFT і позбавити участі в Олімпіаді в Токіо. Європарламент закликав Раду Європейського Союзу запровадити нові санкції проти Мінська.

Джерело: Ракурс


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