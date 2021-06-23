Спростити обмін полоненими пропонують «слуги». Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n156516-sprostyty-obmin-polonenymy-proponuut-slugy.html

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Обмін полоненими можуть спростити. Народні депутати від партії «Слуга народу» Микола Стефанчук і Іван Калаур зареєстрували у Верховній Раді відповідний законопроект № 5672.

Зараз ця процедура досить складна й до кінця не врегульована. Так, згідно з чинним Кримінальним процесуальним кодексом, обміняти на наших громадян можна тільки осіб, звільнених від відбування покарання в Україні.

Через це процедурі обміну передує досудове розслідування й судовий розгляд справи, які займають багато часу.

Народні депутати пропонують внести зміни до КПК України, надавши президенту України нові повноваження. Зокрема, депутати пропонують впровадити виняткову кримінально-правову міру у вигляді політико-правового рішення президента України.

Президент України зможе видавати указ, встановлюючи процедуру обміну особами, які:

утримуються або притягуються до кримінальної відповідальності або засуджені на території держави-агресора;

утримаються або притягуються до кримінальної відповідальності або засуджені на тимчасово окупованій території України.

Таких осіб можуть обміняти на тих, хто притягується до кримінальної відповідальності на території України (в тому числі затриманих або заарештованих) до винесення українським судом вироку або остаточного рішення в кримінальній справі.

Обміну підлягають тільки українці, які на законних підставах захищали Україну, зокрема, брали участь в АТО або ООС. Крім того, з метою забезпечення правосуддя, депутати також пропонують встановити, що терміни давності не застосовуються у випадку вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину на тимчасово окупованій території України.

Отже, злочинці не зможуть уникнути відповідальності за скоєні злочини через закінчення строків давності.