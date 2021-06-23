Упростить обмен пленными предлагают «слуги». Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n156516-uprostit-obmen-plennymi-predlagaut-slugi.html

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Обмен пленными могут упростить. Народные депутаты от партии «Слуга народа» Николай Стефанчук и Иван Калаур зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий законопроект № 5672.

Сейчас эта процедура довольно сложная и до конца не урегулированная. Так, согласно действующему Уголовному процессуальному кодексу, обменять на наших граждан можно только лиц, освобожденных от отбывания наказания в Украине.

Таким образом, процедуре обмена предшествует досудебное расследование и судебное рассмотрение дела, которые занимают много времени.

Народные депутаты предлагают внести изменения в УПК Украины, наделив президента Украины новыми полномочиями. В частности, депутаты предлагают внедрить исключительную уголовно-правовую меру в виде политико-правового решения президента Украины.

Президент Украины сможет выдавать указ, устанавливая процедуру обмена лицами, которые:

содержатся или привлекаются к уголовной ответственности или осуждены на территории государства-агрессора;

содержатся или привлекаются к уголовной ответственности или осуждены на временно оккупированной территории Украины.

Такие лица смогут быть обменяны на лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности на территории Украины (в том числе задержанных или арестованных) до вынесения украинским судом приговора или окончательного решения по уголовному делу.

Обмену подлежат только украинцы, которые на законных основаниях защищали Украину, в частности, принимали участие в АТО или ООС. Кроме того, с целью обеспечения правосудия, депутаты также предлагают установить, что сроки давности не применяются в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления на временно оккупированной территории Украины.

Таким образом, преступники не смогут избежать ответственности за совершенные преступления из-за истечения сроков давности.