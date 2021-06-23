Режим Лукашенко получил новые санкции от Евросоюза

https://racurs.ua/n156517-rejim-lukashenko-poluchil-novye-sankcii-ot-evrosouza.html

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Александр Лукашенко получит новый санкционный удар по экономике Беларуси. Комитет постоянных представителей ЕС 23 июня согласовал пакет секторальных экономических санкций против Беларуси, в том числе против финансового сектора, экспорта калия и продуктов нефтепереработки.

Европейский союз одобрил введение секторальных санкций против Беларуси. Ожидается, что официальный документ опубликуют 24 июня.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Послы ЕС только дали зеленый свет секторальным санкциям против Беларуси. Так называемая письменное процедура начинается в ближайшее время и должна быть завершена завтра. Это означает, что санкции могут быть опубликованы в официальном журнале ЕС 24 июня поздно вечером, — написал Йозвяк.

Ранее представители ЕС заявляли, что секторальные санкции против Беларуси затронут калийную промышленность, нефть и банковский сектор — основные секторы экономики страны.

Отношения между ЕС и Минском раз стали более напряженными после принуждения к посадке пассажирского «Боинга» с журналистом Романом Протасевичем.

Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь хотят отключить от международной системы платежей SWIFT и лишить участия в Олимпиаде в Токио. Европарламент призвал Совет Европейского Союза ввести новые санкции против Минска.