Связь стресса и седины сумели доказать ученые. Фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/n156520-svyaz-psihologicheskogo-stressa-i-sediny-sumeli-dokazat-uchenye.html

Ракурс

Связь между сединой и стрессом доказали ученые из Колумбийского университета.

Исследователи утверждают, что обычно волосы седеют с возрастом, но цвет может меняться и из-за пережитого стресса. Доказательства этого начали появляться лишь недавно, поскольку отследить связь стресса с потерей пигментации очень сложно. Известно лишь, что за один день поменять цвет волосы не могут. Об этом сообщает Naked Science.

В рамках проведенного исследования специалисты собрали образцы волос у нескольких десятков добровольцев и попросили их вести «дневники стресса». Оказалось, что изменение пигментации волос происходило во время стрессовых ситуаций. В случае же снятия стресса, например, после отдыха на курорте поседение замедлялось.

Ученые также доказали, что пигментация имеет связь с изменениями митохондрий, которые реагируют на стресс. Специальная компьютерная модель продемонстрировала, что у людей старше 70 лет потемнение волос маловероятно, однако у более молодых оно достаточно высокое. Чтобы раньше времени не поседеть надо избегать стрессовых ситуаций.

Напомним, ученые выяснили, что к преждевременному старению приводит недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, который отвечает за высвобождение кислорода.

Источник: Naked Science