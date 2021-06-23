Мертві дельфіни гниють під сонцем на узбережжі Криму. Фото: Telegram

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Ракурс

Дельфіни викидаються на берег в Криму через екологічну катастрофу. Повені, що пронеслися півостровом, змили у воду тони сміття.

На берег коси Біляус викинулося вже приблизно 10 дорослих дельфінів, однак туші мертвих тварин ніхто не прибирає, а повітря отруєне смородом. Про це повідомив політолог Тарас Березовець у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що пляжі коси Біляус в анексованому Криму раніше порівнювали із Мальдівами через чистоту води, однак відтепер пляжі виглядають жахливо. Березовець заявив, що там лежать туші щонайменше п’яти дельфінів, які викинулися на берег. Через спеку тіла тварин розкладаються, розповсюджуючи жахливий сморід на сотні метрів навколо.





Місцеві мешканці вже неодноразово зверталися до адміністрації Окунівського сільського поселення, до якої належить коса, із проханням прибрати туші дельфінів. Однак окупаційна влада Криму ігнорує звернення мешканців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що потоп у Ялті змив у Чорне море велику кількість будівельного сміття. Через необхідність прибирання узбережжя та проведення дезінфекції купатися на пляжах міста не дозволяють.