Мертвые дельфины гниют под солнцем на побережье Крыма. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n156509-mertvye-delfiny-gniut-pod-solncem-na-pobereje-kryma-foto.html

Ракурс

Дельфины выбрасываются на берег в Крыму из-за экологической катастрофы. Наводнение, которое пронеслось по полуострову, смыло в воду тонны строительного мусора.

На берег косы Биляус выбросились уже примерно 10 взрослых дельфинов, однако туши мертвых животных никто не убирает, а воздух отравлен едким запахом. Об этом сообщил политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что пляжи косы Биляус в аннексированном Крыму раньше сравнивали с Мальдивами из-за чистоты воды, однако теперь пляж на косе выглядят ужасно. Березовец заявил, что на пляже лежат туши не менее пяти дельфинов, которые выбросились на берег. Из-за жары они разлагаются, распространяя ужасный запах на сотни метров вокруг.



Местные жители уже неоднократно обращались в администрацию Окуневского сельского поселения, к которому относится коса, с просьбой убрать туши дельфинов. Однако оккупационные власти Крыма игнорируют обращения жителей.

Напомним, ранее мы сообщали, что потоп в Ялте смыл в Черное море большое количество строительного мусора. Из-за необходимости уборки побережья и проведения дезинфекции купаться на пляжах города не позволяют.