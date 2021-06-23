Розірвати дипвідносини з Мінськом пропонують у Раді. Фото: Newsbel

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Народні депутати опозиції зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про припинення будь-яких дипломатичних відносин України з Білоруссю.

Виключенням стануть питання біженців та політв’язнів. Про це стало відомо з відповідного проекту постанови, опублікованого на сайті Верховної Ради.

Нардепи вважають, що ухвалення цієї заяви посилить міжнародний тиск на посадовців Білорусі. В поясненні до заяви зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував бойовикам ОРДЛО приїхати до Мінська та допитати затриманого журналіста Романа Протасевича щодо його можливої участі в бойових діях на Донбасі.

Заява передбачає невизнання виборів президента Білорусі та засуджує співпрацю з проросійськими терористами ОРДЛО. Крім того, Україна закликає демократичні країни посилити політичний та економічний тиск на Білорусь, і виступає за впровадження персональних санкцій щодо посадовців Білорусі.

Ініціаторами постанови стали нардепи «ЄС», нардеп «Голосу» Юлія Клименко, позафракційна Оксана Савчук та член депгрупи «За майбутнє" Ігор Гузь. Доповідати щодо проекту постанови в Раді буде нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

У разі ухвалення постанови, спікер Верховної Ради має направити текст заяви до парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко отримає новий санкційний удар по економіці Білорусі. Комітет постійних представників ЄС 23 червня узгодив пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі, зокрема проти фінансового сектора, експорту калію і продуктів нафтопереробки.