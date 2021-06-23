Есмінець HMS Defender. Фото: korabley.net

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Обстріл росіянами есмінця HMS Defender Військово-морських сил Великої Британії біля берегів Криму прокоментували в Києві.

Сьогоднішній інцидент у Чорному морі доводить факти агресивної політики Росії в Чорному та Азовському морях. Про це 23 червня заявила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в ефірі каналу «Україна 24».

Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна потребує якісно нової стратегії взаємодії з НАТО щодо безпеки у Чорному морі.

Агресію Росії в Чорному морі проти британського корабля прокоментував і речник української делегації в ТКГ та радник голови Офісу президента Олексій Арестович. На власній сторінці у Facebook чиновник відповів російському ТАСС, яке повідомило що інцидент трапився в «територіальних водах Росії» в районі мису Фіолент. Арестович нагадав, що це територіальні води України.

Збройний інцидент в територіальних водах України — серйозне порушення міжнародного права в ході проведення міжнародних навчань, — йдеться в повідомленні.

За його словами, військово-політичне керівництво України разом із союзниками формує позицію щодо провокації.

Колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вважає, що тактична мета Росії — спробувати зірвати навчання традиційні військові навчання See-Breeze-2021. Також екс-посадовець нагадав, що з 2018 року морські питання не виносилися на засідання Ради національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця Defender, який нібито порушив російський кордон в Чорному морі. Інцидент стався поблизу окупованого росіянами Криму.

Згодом Міноборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця біля берегів Криму. У Лондоні наголошують, що попереджувальних пострілів з російського боку не було, бомби також не скидали. Британське Мінооборони вважає, що росіяни проводили військові навчання.