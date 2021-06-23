В МИД заговорили о возобновлении карантина. Фото:

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Новый штамм коронавируса «Дельта» распространяется по миру.

Министерство иностранных дел озвучило рекомендации гражданам Украины в связи с распространением агрессивного штамма COVID-19. Украинцам советуют воздержаться от поездок в страны, где наблюдается вспышка указанной разновидности коронавирусной болезни. Об этом 23 июня сообщила пресс-служба МИД.

Гражданам рекомендуют не посещать Индию, Великобританию, Португалию и Российскую Федерацию до полной стабилизации эпидемической ситуации.

Украинцам, которые находятся на территории этих стран, советуют четко придерживаться противоэпидемических требований и инструкций власти. В случае проявлений симптомов надо обращаться к врачам. Кроме того, надо быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину.

Напомним, новую разновидность штамма коронавируса «Дельта плюс» обнаружили в десяти странах. Речь идет об Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

Председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине пока еще нет технической возможности самостоятельно проявлять «индийский» штамм коронавируса. Новые тест-системы, способные сразу определять штамм «Дельта», ожидают от Всемирной организации обороны здоровья.