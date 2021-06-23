Штам коронавірусу «Дельта» вперше виявили в Україні. Фото: ВВС

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Перші випадки індійського штаму коронавірусу під назвою «Дельта» вже виявили в Україні.

Агресивним штамом COVID-19 інфікувалися двоє осіб — 66-річна жінка та 16-річна дитина. Обоє нещодавно повернулися з Росії, а симптоми хвороби з’явилися вже в Україні, де їм і зробили тест на коронавірус. Хворі госпіталізовані до Олександрівської лікарні, їх стан стабільний. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю ТСН.

За його словами, в Україні є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам — дві приватні та дві державні. Однак відсутні тести, які допоможуть зафіксувати «Дельту». Для вирішення цього питання Київ вже звернувся до ВООЗ.

Данілов не виключає, що Україна може повністю припинити транспортне сполучення з тими країнами, де є штам коронавірусу «Дельта». На сьогодні вирішується питання про обов’язкові ПЛР-тести для тих, хто приїжджає з Російської Федерації, Білорусі, Великобританії та Індії.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж британський штам «Альфа». Індійська версія коронавірусу вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ озвучило рекомендації громадянам України у зв’язку з поширенням агресивного штаму COVID-19 «Дельта». Українцям рекомендують не відвідувати Індію, Велику Британію, Португалію та Російську Федерацію до повної стабілізації епідемічної ситуації.

Джерело: ТСН