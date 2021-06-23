Погода в Украине. Фото: tvernews.ru

https://racurs.ua/n156529-livni-i-do-35-tepla-pogoda-v-ukraine-na-24-iunya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 24 июня прогнозируется очень жаркая во всех областях.

Дожди с грозами возможны лишь в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях и в Крыму. Кроме того, 24 июня в западных, северных, восточных, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью температуру воздуха прогнозируют 17−22° тепла, а днем столбики термометров покажут 26−35° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 24 июня будет жаркой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 20−22° тепла, а воздух прогреется до 32−34° выше нуля.

Погода в Харькове завтра будет жаркой, но без осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 20−22° с отметкой плюс, а днем обещают 33−35° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки предполагает грозовые дожди. Температурные показатели следующие — ночью прогнозируют 18−20° тепла, а днем обещают 28−30° тепла.

Погодные условия во Львове прогнозируются с дождем только днем. Столбики термометров ночью покажут 17−19° тепла, а днем обещают 31−33° тепла.

Погода в Карпатах 24 июня тоже будет сложной — прогнозируют дожди и грозы. Температура воздуха ночью 17−20° тепла, а днем 31−35° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 23 июня предусматривала местами кратковременные дожди и грозы в южных регионах, а также в Карпатах и Прикарпатье.