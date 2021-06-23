Погода в Україні. Фото: tvernews.ru

https://racurs.ua/ua/n156529-zlyvy-ta-do-35-tepla-pogoda-v-ukrayini-na-24-chervnya-karta.html

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Погода в Україні 24 червня прогнозується дуже спекотна в усіх областях.

Дощі з грозами можливі лише у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях та в Криму. Крім того, 24 червня в західних, північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі температуру повітря прогнозують 17−22° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 26−35° вище нуля за Цельсієм. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 24 червня буде спекотною. Вночі температуру повітря прогнозують 20−22° тепла, а повітря прогріється до 32−34° вище нуля.

Погода в Харкові завтра буде спекотною, але без опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 20−22° із позначкою плюс, а вдень обіцяють 33−35° тепла.

Погода в Одесі найближчої доби передбачає грозові дощі. Температурні показники наступні — вночі прогнозують 18−20° тепла, а вдень обіцяють 28−30° тепла.

Погодні умови у Львові прогнозуються з дощем лише вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 17−19° тепла, а вдень обіцяють 31−33° тепла.

Погода в Карпатах 24 червня теж буде складною — прогнозують дощі і грози. Температура повітря вночі 17−20° тепла, а вдень 31−35° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 23 червня передбачала місцями короткочасні дощі та грози у південних регіонах, а також у Карпатах і Прикарпатті.