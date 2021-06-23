Потоп у Криму. Фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

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Масштабні повені в окупованій Ялті призвели до ушкоджень 117 вулиць.

Пошкоджені вулиці необхідно ремонтувати, частково зруйновані соціальні об'єкти. Про це повідомила так звана голова окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко на власній сторінці у Facebook.

Зараз ми можемо говорити, що серйозно постраждали 117 вулиць, які будуть вимагати серйозного ремонту та реконструкції. Маса соціальних об'єктів — це наші школи, садочки — дуже багато всього, все це в процесі підрахунку зараз, визначення об'єктів, яким завдано особливий збиток, — написала вона.

Як відомо, 18 червня в окупованій РФ Ялті оголосили режим надзвичайної ситуації через повінь після потужних злив. Того дня на метеорологічній станції Ай-Петрі зафіксували рекордну за добу кількість опадів — 295 мм. Такий показник дорівнює трьом місячним нормам.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила у Facebook, що такий показник на 17 мм більше за попередній кліматичний рекорд України, відмічений 2 вересня 1991 року на метеомайданчику Карадазької науково-дослідної геофізичної обсерваторії.

Внаслідок цьогорічної повені затопило Ялту, Севастополь, Керч, Феодосія, Ленінський і Кіровський райони. Внаслідок складних погодних умов постраждали понад 40 людей, шестеро госпіталізовано.

Нагадаємо, потоп у Ялті змив у Чорне море велику кількість будівельного сміття. Через необхідність прибирання узбережжя та проведення дезінфекції купатися на пляжах міста не дозволяють. Колишній глава Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов заявив, що це справжня екологічна катастрофа.