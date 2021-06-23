Потоп в Крыму. Фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

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Масштабные наводнения в оккупированной Ялте привели к повреждениям 117 улиц.

Поврежденные улицы необходимо ремонтировать, частично разрушены социальные объекты. Об этом сообщила так называемая глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко на своей странице в Facebook.

Сейчас мы можем говорить, что серьезно пострадали 117 улиц, которые будут требовать серьезного ремонта и реконструкции. Масса социальных объектов — это наши школы, садики, очень много всего, все это в процессе подсчета сейчас, определения объектов, которым нанесен особый ущерб, — сказала она.

Как известно, 18 июня в оккупированной РФ Ялте объявили режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения после мощных ливней. В тот день на метеорологической станции Ай-Петри зафиксировали рекордное за сутки количество осадков — 295 мм. Такой показатель равен трем месячным нормам.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила в Facebook, что такой показатель на 17 мм больше предыдущего климатический рекорд Украины, отмечен 2 сентября 1991 года на метеостанции Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории.

В результате наводнения затопило Ялту, Севастополь, Керчь, Феодосия, Ленинский и Кировский районы. В результате сложных погодных условий пострадали более 40 человек, шесть госпитализированы.

Напомним, потоп в Ялте смыл в Черное море большое количество строительного мусора. Из-за необходимости уборки побережья и проведения дезинфекции купаться на пляжах города не разрешают. Бывший глава Государственной экологической инспекции Егор Фирсов заявил, что это настоящая экологическая катастрофа.