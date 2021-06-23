Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

https://racurs.ua/n156533-sbornaya-ukrainy-vpervye-v-istorii-vyshla-v-1-8-finala-chempionata-evropy.html

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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла из группового этапа в плей-офф чемпионата Европы.

Выйти в 1/8 финала престижного турнира «сине-желтым» помогли результаты матчей в других группах. Решающими для прохода подопечных Андрея Шевченко в плей-офф Евро-2020 стали матчи в группе E.

Там сборная Швеции в тяжелом поединке победила сборную Польши со счетом 3:2. Так, шведы заняли первое место в группе, а поляки — четвертое. Испанцы разгромили словаков со счетом 5:0. Это позволило испанцам занять второе место в группе, а Словакии вышла на третье. Украина вошла в число лучших команд, занявших третье место.

Нынешний регламент чемпионата Европы по футболу предусматривает, что в плей-офф допускаются четыре из шести лучших команд, занявших в своих группах третьи места. По лучшим показателям забитых и пропущенных голов Украина обошла сборные Финляндии и Словакии.

Как известно, 1/8 финала ЧЕ-2020 будут играть в течение 26−29 июня. Четвертьфиналы сыграют 2−3 июля. Полуфиналы запланированы на 6 и 7 июля. Финал чемпионата Европы состоится в воскресенье, 11 июля в Лондоне.

Напомним, 21 июня на Евро 2020 сборная Украины уступила сборной Австрии в третьем туре со счетом 0:1. Таким образом, Австрия финишировала в группе С на втором месте, набрав 6 очков, Украина третья с тремя очками.