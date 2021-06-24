Опублікували відео з борту британського есмінця Defender. Фото: РБК

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Ракурс

Інцидент з британським есмінцем HMS Defender, проти якого нібито відкривали попереджувальний вогонь та скидали бомби російські окупанти, потрапив на відео.

BBC Британії опублікувало відео з борту бойового корабля, який рухався по міжнародно визнаному судноплавному шляху. На початку капітан есмінця розповідає про майбутній маршрут, який буде проходити через територіальні води України. Відео з’явилося в YouTube-каналі BBCNews.

На кадрах можна побачити кораблі берегової охорони країни-агресора, чути попередження про відкриття вогню в разі збереження британським судном свого курсу. Також чути постріли й відображений прохід фронтового бомбардувальника Су-24М.

На борту британського корабля перебував кореспондент BBC Джонатан Біл. Журналіст розповів, що за їхнім кораблем стежили понад 20 літаків та два катери берегової охорони.

Екіпаж уже перебував на бойових постах, наближаючись до південного краю окупованого Росією Криму. Системи озброєння на борту есмінця Королівського флоту вже були завантажені… Капітан наполягав, що йому був тільки потрібен безпечний прохід по міжнародно визнаному судноплавному шляху, — зазначив він і додав, що в якийсь момент одне з суден наблизилося до 100 м.

Також він відзначив, що росіяни вигукували: «Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти».

Нагадаємо, 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця Defender, який нібито порушив російський кордон в Чорному морі. Інцидент стався поблизу окупованого росіянами Криму.

Згодом Міноборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця біля берегів Криму. У Лондоні наголошують, що попереджувальних пострілів з російського боку не було, бомби також не скидали. Британське Мінооборони вважає, що росіяни проводили військові навчання.

Джерело: BBC