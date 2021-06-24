Опубликовали видео с борта британского эсминца Defender. Фото: РБК

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Ракурс

Инцидент с британским эсминцем HMS Defender, против которого якобы открывали предупредительный огонь и сбрасывали бомбы российские оккупанты, попал на видео.

BBC Британии опубликовало видео с борта боевого корабля, который двигался по международно признанному судоходному пути. В начале капитан эсминца рассказывает о предстоящем маршруте, который будет проходить через территориальные воды Украины. Видео появилось в YouTube-канале BBC News.

На кадрах можно увидеть корабли береговой охраны страны-агрессора, услышать предупреждения об открытии огня в случае сохранения британским судном своего курса. Также слышны выстрелы и отражен проход фронтового бомбардировщика Су-24М.

На борту британского корабля находился корреспондент BBC Джонатан Билл. Журналист рассказал, что их кораблем следили более 20 самолетов и два катера береговой охраны.

Экипаж уже находился на боевых постах, приближаясь к южной оконечности оккупированного Россией Крыма. Системы вооружения на борту эсминца Королевского флота уже были загружены… Капитан настаивал, что ему был нужен только безопасный проход по международно признанному судоходном пути, — отметил он и добавил, что в какой-то момент одно из судов приблизилось на 100 м.

Также он отметил, что россияне кричали: «если вы не измените курс, я буду стрелять».

Напомним, 23 июня Минобороны РФ заявило, что российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender, который якобы нарушил российскую границу в Черном море. Инцидент произошел вблизи оккупированного россиянами Крыма.

Впоследствии Минобороны Великобритании отрицало обстрел россиянами эсминца у берегов Крыма. В Лондоне отмечают, что предупредительных выстрелов с российской стороны не было, бомбы также не сбрасывали. Британское Минообороны считает, что россияне проводили военные учения.

Источник: BBC