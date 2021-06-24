Штамм коронавируса «Дельта» может попасть в Украину из семи стран. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n156537-shtamm-koronavirusa-delta-mojet-popast-v-ukrainu-iz-semi-stran-spisok.html

Ракурс

Штамм коронавируса «Дельта», который считается самым опасным из ныне существующих, может попасть в Украину из семи стран.

Активная циркуляция этой разновидности наблюдается в Индии, Великобритании, Португалии, России, Польши, Румынии и Словакии. Об этом сообщила пресс-служба СНБО по итогам совещания по штамму «Дельта».

В частности, речь может идти о таких странах как Индия, Великобритания, Португалия и Российская Федерация, а также Польше, Румынии и Словакии, где наблюдается циркуляция этого штамма. В целом, по словам специалистов, в настоящее время распространение варианта «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировано уже в 92 странах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на совещании подняли вопрос относительно усовершенствования отечественных протоколов лечения, учитывая угрозу нового штамма. Также обсудили введение дополнительных противоэпидемических мер для предотвращения распространения «Дельты».

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины в связи с распространением агрессивного штамма COVID-19 «Дельта» не посещать Индию, Великобританию, Португалию и Российскую Федерацию до полной стабилизации эпидемической ситуации.

Напомним, 23 июня стало известно, что в Украине подтверждены первые случаи индийского штамма коронавируса под названием «Дельта». Заразились два человека — 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, в Украину агрессивный штамм они привезли из России. Больные госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.