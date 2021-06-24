Филипп Киркоров стал угрозой национальной безопасности Украины. Фото: rusdialog.ru

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Ракурс

Филипп Киркоров, гражданин РФ и народный артист Украины, объявлен лицом, которое угрожает национальной безопасности Украины.

Артиста, который называл украинский Крым «российским» и незаконно посещал полуостров, приказом Министерства культуры и информационной политики Украины 22 июня включили в упомянутый перечень. Об этом сообщили на сайте министерства.

11 июня 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича, — отметили в ведомстве.

Как известно, наличие лица в так называемом «черном списке» означает запрет показа на телевидении программ с ее участием. Филипп Киркоров имеет звание народного артиста Украины. Российский певец снимался в украинском новогоднем мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки» и в трилогии фильмов «Любовь в большом городе», где исполнил одну из главных ролей вместе с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Артист неоднократно участвовал в съемках «95 квартала».

Также Киркоров является кумом украинской певицы Ани Лорак, которая регулярно выступает с концертами в России.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины может ввести санкции против ряда российских актеров. В документе отмечается, что они создают реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины во время незаконного посещения Крыма.