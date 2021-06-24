Філіп Кіркоров став загрозою національній безпеці України. Фото: rusdialog.ru

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Філіп Кіркоров, громадянин РФ та народний артист України, оголошений особою, яка загрожує національній безпеці України.

Артиста, який називав український Крим «російським» та незаконно відвідував півострів, наказом Міністерства культури та інформаційної політики України 22 червня включили до згаданого переліку. Про це повідомили на сайті міністерства.

11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича, — зазначили у відомстві.

Як відомо, наявність особи у так званому «чорному списку» означає заборону показу на телебаченні програм за її участі. Філіп Кіркоров має звання народного артиста України. Російський співак знімався в українському новорічному мюзиклі «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» та в трилогії фільмів «Любов у великому місті», де виконав одну з головних ролей разом із чинним президентом України Володимиром Зеленським. Артист неодноразово брав участь у зйомках «95 кварталу».

Також Кіркоров є кумом української співачки Ані Лорак, яка регулярно виступає з концертами в Росії.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України може запровадити санкції проти низки російських акторів. У документі зазначається, що вони створюють реальні та потенційні загрози національній безпеці України під час незаконного відвідування Криму.