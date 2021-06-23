День Варфоломія і Варвари відзначають українці 24 червняhttps://racurs.ua/ua/n156535-den-varfolomiya-i-varvary-vidznachaut-ukrayinci-24-chervnya.htmlРакурс
24 червня церковне свято Івана Хрестителя та День Варфоломія і Варвари.
Наші предки вважали, що цей день багатий на чаклунство та чудеса. Прийнято цього дня плести вінки, використовуючи дев’ять різних квіток. Дівчина 24 червня лягала спати з цим вінком, очікуючи побачити в сні свого судженого.
Також цього дня було прийнято купатися в річках та озерах, люди ходили паритися в баню. Але було заведено заготовлювати віники заздалегідь, оскільки вважали, що після Івана Купала віник не буде володіти цілющою силою.
Народні прикмети на 24 червня:
- Якщо вранці туман над водою, то буде сонячна погода.
- Якщо на світанку дуже спекотно, то до кінця дня погода зіпсується.
- Тривалий туман — до великої кількості грибів.
У світі 24 червня відзначають День банала — свято людей, яких часто дорікають в банальності. Також відзначається День басейну та День феї.
24 червня в історії:
- 1497 рік — перша задокументована згадка про відвідання європейцем Північної Америки. Дослідник Джон Кабо висадився на території, відомій сьогодні як Ньюфаундленд, і проголосив її власністю англійського короля Генріха VII.
- 1901 рік — у Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилась перша виставка Пабло Пікассо.
- 1947 рік — вперше офіційно повідомили про НЛО.
Нагадаємо, 23 червня у світі відзначали Міжнародний Олімпійський день. Це свято було запроваджене рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у 1948 році. В Україні 23 червня традиційно відзначали День державної служби.