День Варфоломея и Варвары отмечают украинцы 24 июняhttps://racurs.ua/n156535-den-varfolomeya-i-varvary-otmechaut-ukraincy-24-iunya.htmlРакурс
24 июня церковный праздник Иоанна Крестителя и День Варфоломея и Варвары.
Наши предки считали, что этот день богат на волшебство и чудеса. Принято в этот день плести венки, используя девять разных цветков. Девушка 24 июня ложилась спать с этим венком, ожидая увидеть во сне своего суженого.
Также в этот день было принято купаться в реках и озерах, люди ходили париться в баню. Но было заведено заготавливать веники заранее, поскольку считали, что после Ивана Купала веник не будет обладать целительной силой.
Народные приметы на 24 июня:
- Если утром туман над водой, то будет солнечная погода.
- Если на рассвете очень жарко, то к концу дня погода испортится.
- Длительный туман — к большому количеству грибов.
В мире 24 июня отмечают День банала — праздник людей, которых часто упрекают в банальности. Также отмечается День бассейна и день феи.
24 июня в истории:
- 1497 год — первое задокументированное упоминание о посещении европейцем Северной Америки. Исследователь Джон Кабо высадился на территории, известной сегодня как Ньюфаундленд, и провозгласил ее собственностью английского короля Генриха VII.
- 1901 год — в Париже в галерее на улице Лафитт открылась первая выставка Пабло Пикассо.
- 1947 год — впервые официально сообщили об НЛО.
Напомним, 23 июня в мире отмечали Международный Олимпийский день. Этот праздник был введен решением Международного олимпийского комитета (МОК) в 1948 году. В Украине 23 июня традиционно отмечали День государственной службы.