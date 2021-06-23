День Варфоломея и Варвары отмечают 24 июня. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/n156535-den-varfolomeya-i-varvary-otmechaut-ukraincy-24-iunya.html

Ракурс

24 июня церковный праздник Иоанна Крестителя и День Варфоломея и Варвары.

Наши предки считали, что этот день богат на волшебство и чудеса. Принято в этот день плести венки, используя девять разных цветков. Девушка 24 июня ложилась спать с этим венком, ожидая увидеть во сне своего суженого.

Также в этот день было принято купаться в реках и озерах, люди ходили париться в баню. Но было заведено заготавливать веники заранее, поскольку считали, что после Ивана Купала веник не будет обладать целительной силой.

Народные приметы на 24 июня:

Если утром туман над водой, то будет солнечная погода.

Если на рассвете очень жарко, то к концу дня погода испортится.

Длительный туман — к большому количеству грибов.

В мире 24 июня отмечают День банала — праздник людей, которых часто упрекают в банальности. Также отмечается День бассейна и день феи.

24 июня в истории:

1497 год — первое задокументированное упоминание о посещении европейцем Северной Америки. Исследователь Джон Кабо высадился на территории, известной сегодня как Ньюфаундленд, и провозгласил ее собственностью английского короля Генриха VII.

1901 год — в Париже в галерее на улице Лафитт открылась первая выставка Пабло Пикассо.

1947 год — впервые официально сообщили об НЛО.

Напомним, 23 июня в мире отмечали Международный Олимпийский день. Этот праздник был введен решением Международного олимпийского комитета (МОК) в 1948 году. В Украине 23 июня традиционно отмечали День государственной службы.