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Ракурс
День Варфоломея и Варвары отмечают 24 июня. Фото: glavcom.ua

День Варфоломея и Варвары отмечают украинцы 24 июня

23 июн 2021, 22:50
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24 июня церковный праздник Иоанна Крестителя и День Варфоломея и Варвары.

Наши предки считали, что этот день богат на волшебство и чудеса. Принято в этот день плести венки, используя девять разных цветков. Девушка 24 июня ложилась спать с этим венком, ожидая увидеть во сне своего суженого.

Также в этот день было принято купаться в реках и озерах, люди ходили париться в баню. Но было заведено заготавливать веники заранее, поскольку считали, что после Ивана Купала веник не будет обладать целительной силой.

Народные приметы на 24 июня:

  • Если утром туман над водой, то будет солнечная погода.
  • Если на рассвете очень жарко, то к концу дня погода испортится.
  • Длительный туман — к большому количеству грибов.

В мире 24 июня отмечают День банала — праздник людей, которых часто упрекают в банальности. Также отмечается День бассейна и день феи.


24 июня в истории:

  • 1497 год — первое задокументированное упоминание о посещении европейцем Северной Америки. Исследователь Джон Кабо высадился на территории, известной сегодня как Ньюфаундленд, и провозгласил ее собственностью английского короля Генриха VII.
  • 1901 год — в Париже в галерее на улице Лафитт открылась первая выставка Пабло Пикассо.
  • 1947 год — впервые официально сообщили об НЛО.

Напомним, 23 июня в мире отмечали Международный Олимпийский день. Этот праздник был введен решением Международного олимпийского комитета (МОК) в 1948 году. В Украине 23 июня традиционно отмечали День государственной службы.

Источник: Ракурс


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