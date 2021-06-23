ПАСЕ приняла жесткую резолюцию о действиях оккупантов в Крыму

ПАСЕ приняла жесткую резолюцию относительно действий оккупантов в Крыму. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/n156534-pase-prinyala-jestkuu-rezoluciu-otnositelno-deystviy-okkupantov-v-krymu.html

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Парламентская ассамблея Совета Европы 23 июня одобрила резолюцию о ситуации с крымскими татарами в оккупированном Крыму.

Документ поддержали 73 парламентария. Еще 17 депутатов выступили против, а два воздержались. Резолюция осуждает действия Москвы на оккупированном полуострове и содержит ряд требований. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, принятая резолюция свидетельствует о поддержке тем жителям Крыма, которые страдают от политических и религиозно мотивированных преследований оккупантов.

Чиновник отметила, что Москва не смогла скрыть факты убийств, насильственных исчезновений, пыток, безнаказанности, постановочных судебных процессов, дискриминацию представителей крымскотатарского народа и других преступлений в оккупированном Крыму. Джапарова отметила, что эти преступления «создают атмосферу страха, вражды и беззакония в Крыму».

Благодарны госпоже Эварсдоттир за обстоятельный доклад, украинским парламентариям за прекрасную работу и всем партнерам Украины за непоколебимую поддержку в борьбе за восстановление территориальной целостности нашего государства и защиту прав человека на оккупированных территориях, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров был незаконно осужден подконтрольным российским оккупантам «Верховным судом Крыма» к шести годам лишения свободы в колонии.