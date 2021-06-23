ПАРЄ ухвалила жорстку резолюцію щодо дій окупантів у Криму. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/ua/n156534-parie-uhvalyla-jorstku-rezoluciu-schodo-diy-rosiyskyh-okupantiv-u-krymu.html

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Парламентська асамблея Ради Європи 23 червня схвалила резолюцію про ситуацію з кримськими татарами в окупованому Криму.

Документ підтримали 73 парламентарі. Ще 17 депутатів виступили проти, а двоє утрималися. Резолюція засуджує дії Москви на окупованому півострові та містить низку вимог. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на власній сторінці у Facebook.

За її словами, прийнята резолюція свідчить про підтримку тим мешканцям Криму, які потерпають від політичних та релігійно мотивованих переслідувань окупантів.

Чиновник відзначила, що Москва не змогла приховати факти вбивств, насильницьких зникнень, катувань, безкарності, постановочних судових процесів, дискримінацію представників кримськотатарського народу та інших злочинів в окупованому Криму. Джапарова наголосила, що ці злочини «створюють атмосферу страху, ворожнечі та беззаконня в Криму».

Вдячні пані Еварсдоттір за ґрунтовну доповідь, українським парламентарям за чудову роботу та всім партнерам України за непохитну підтримку у боротьбі за відновлення територіальної цілісності нашої держави та захист прав людини на окупованих територіях, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку червня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров був незаконно засуджений підконтрольним російським окупантам «Верховним судом Криму» до шести років позбавлення волі в колонії.