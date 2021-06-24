Штам коронавірусу «Дельта» може потрапити до України з семи країн. Фото: Громадське

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Штам коронавірусу «Дельта», який вважається найнебезпечнішим із нині існуючих, може потрапити до України з семи країн.

Активна циркуляція цього різновиду спостерігається в Індії, Великій Британії, Португалії, Росії, Польщі, Румунії та Словаччині. Про це повідомила прес-служба РНБО за підсумками наради щодо штаму «Дельта».

Зокрема, може йтися про такі країни як Індія, Великобританія, Португалія та Російська Федерація, а також Польщу, Румунію та Словаччину, де спостерігається циркуляція цього штаму. Загалом, за словами фахівців, нині поширення варіанту «Дельта» коронавірусу SARS-CoV-2 зафіксовано вже у 92 країнах, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на нараді порушили питання щодо удосконалення вітчизняних протоколів лікування, зважаючи на загрозу нового штаму. Також обговорили запровадження додаткових протиепідемічних заходів для запобігання поширенню «Дельти».

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України у зв’язку з поширенням агресивного штаму COVID-19 «Дельта» не відвідувати Індію, Велику Британію, Португалію та Російську Федерацію до повної стабілізації епідемічної ситуації.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що в Україні підтверджено перші випадки індійського штаму коронавірусу під назвою «Дельта». Інфікувалися двоє осіб — 66-річна жінка та 16-річна дитина, в Україну агресивний штам вони привезли з Росії. Хворі госпіталізовані до Олександрівської лікарні, їх стан стабільний.